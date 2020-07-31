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كورونا تعزز مبيعات أمازون مع تضاعف أرباح الربع الثاني

04:08 ص الجمعة 31 يوليه 2020
كورونا تعزز مبيعات أمازون مع تضاعف أرباح الربع الثاني

شركة أمازون

نيويورك - (د ب أ):

واصلت أمازون عملاق الإنترنت الاستفادة من طفرة التسوق عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا، حيث ارتفعت مبيعاتها في الربع الثاني بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 88.9 مليار دولار.

وأعلنت أكبر شركة بيع تجزئة عبر الإنترنت في العالم عن نتائج الربع الثاني في ختام تداولات سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس، معلنة أن صافي أرباحها ارتفع إلى 5.2 مليار دولار، أي ما يقرب من الضعف على أساس سنوي.

وكانت النتائج أكبر بكثير من توقعات المحللين، حيث ارتفعت قيمة أسهم الشركة في تعاملات ما بعد ساعات التداول.

واستفادت أمازون من خدمات التوصيل وسط الجائحة، وكانت قد حققت بالفعل نتائج قوية في الربع السابق.

وقال جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون في بيان: "كان هذا ربعا آخر غير عادي للغاية".

وأضاف أن الشركة في ذلك الوقت "وفرت أكثر من 175 ألف وظيفة جديدة"، و"في طريقها إلى تحويل 125 ألفا منهم إلى وظائف منتظمة بدوام كامل".

وتستمر خدمات أمازون كلاود وخدمات التخزين عبر الويب في الازدهار أيضا على الرغم من أن خدمات أمازون ويب الرئيسية لم تحقق توقعات النمو المرجوة.

أمازون فيروس كورونا

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