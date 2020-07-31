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المغرب: عفو ملكي عن 752 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

12:21 ص الجمعة 31 يوليه 2020
المغرب: عفو ملكي عن 752 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الملك محمد السادس

الرباط - أ ش أ

أصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس عفوا عن 752 شخصا محكوما عليه وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان ملكي اليوم الخميس، "بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1441 هجرية 2020 أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 752 شخصا وهم كالآتي: المعتقلون وعددهم 585 نزيلا.. كما شمل العفو من هم في حالة سراح وعددهم 167 شخصا".

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Asha
الملك محمد السادس المغرب عيد الأضحى عفو ملكي

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