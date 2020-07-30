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وفاة وزير في حكومة زيمبابوي بفيروس كورونا

11:52 م الخميس 30 يوليه 2020
وفاة وزير في حكومة زيمبابوي بفيروس كورونا

رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا

(وكالات):

أكد رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا اليوم الخميس، أن وزير الزراعة بيرانس شيري، توفي بفيروس كورونا، ليصبح أول ضحايا الوباء بين كبار مسؤولي الحكومة.

وتوفي شيري أمس الأربعاء، وهو جنرال متقاعد ساعد في التخطيط لانقلاب أطاح بالرئيس الراحل روبرت موجابي في 2017، بحسب "روسيا اليوم".

وسجلت زيمبابوي 2879 إصابة مؤكدة بالفيروس و40 حالة وفاة.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن السلطات في زيمبابوي قامت بتوقيف أكثر من 105 آلاف شخص منذ مارس الماضي، لمخالفة إجراءات الحجر الصحي لمحاربة فيروس كورونا.

وكانت المعارضة تخطط لتنظيم مظاهرات يوم 31 يوليو احتجاجا على تفشي الفساد والأوضاع الاقتصادية السيئة والمطالبة باستقالة الرئيس منانجاجوا.

إمرسون منانجاجوا زيمبابوي فيروس كورونا

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