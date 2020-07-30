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بومبيو يؤيد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

10:00 م الخميس 30 يوليه 2020
بومبيو يؤيد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مايك بومبيو

(وكالات):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية.

أشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998.

وقال بومبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونجرس سيتسلم مشروع قانون حول الموضوع "قريبا جدا"، بحسب ما نقلته "العربية".

وأضاف "أظن أن رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب إن استطعنا.. مساعدة ضحايا تلك المأساتين سيكون أمرا جيدا للسياسة الخارجية الأمريكية".

واعتبر بومبيو أن سقوط نظام عمر البشير عقب تظاهرات حاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يمثل "فرصة لا تتكرر كثيرا".

وتابع "توجد فرصة ليس فقط لبدء بناء ديموقراطية، بل يحتمل أن تؤدي أيضا إلى بروز فرص إقليمية".

استقبل البشير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في البلاد التي اتهمت بدعم متطرفين فجروا السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو 5 آلاف آخرين.

ووافقت الحكومة السودانية الجديدة على دفع حزمة تعويض للمتضررين من التفجيرين، لكن برزت خلافات حول تقديم تعويضات للأميركيين أعلى من تعويضات الأفارقة الذين يمثلون أغلب الضحايا.

من جانبه، حثّ السيناتور الديمقراطي كريس كونس المعروف باهتمامه بالشؤون الإفريقية، بومبيو على "بذل قصارى جهده" لدعم حمدوك واغتنام الفرصة "لإيجاد شريك ديمقراطي جديد في المنطقة".

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الدول الراعية للإرهاب السودان

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