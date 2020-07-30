أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

09:44 م الخميس 30 يوليه 2020
الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

الملك سلمان بن عبد العزيز

(وكالات):

أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غادر المستشفى.

ونقلت عن ‏⁧‫الديوان الملكي‬⁩ قوله: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية".

وكان الديوان الملكي قد أعلن الخميس الماضي (23 يوليو) أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.

وأضاف "أن خادم الحرمين الشريفين سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

وكان خادم الحرمين الشريفين قد دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يوم الاثنين 20 يوليو لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي حينها.

الملك سلمان عملية جراحية مستشفى الملك فيصل التخصصي

الخبر التالى:

الإمارات الأولى عالميا في الكشف عن كورونا بالكلاب البوليسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القرآن الكريم تبث أذان المغرب قبل موعده.. وإحالة المسئولين للتحقيق