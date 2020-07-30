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بسبب كورونا.. الوفاق الليبية تفرض عزلاً عامًا في مناطق سيطرتها

08:52 م الخميس 30 يوليه 2020
بسبب كورونا.. الوفاق الليبية تفرض عزلاً عامًا في مناطق سيطرتها

السلطات الصحية في ليبيا

(وكالات):

أعلنت حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس، أنها ستفرض إجراءات عزل عام كامل في المناطق التي تقع تحت سيطرتها من البلاد بعد ارتفاع حاد في الإصابات بكورونا، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ونجحت ليبيا، المقسمة منذ عام 2014 بين مناطق تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وإدارة منافسة لها في شرق البلاد، في تجنب انتشار واسع مبكر للجائحة.

إلا أن الوباء بدأ يتفشى بوتيرة أسرع هذا الشهر وأكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، وهو أحد الأجهزة القليلة التي تعمل في جميع أنحاء البلاد، تسجيل 3222 حالة إصابة بالمرض.

وبحسب المركز، تتركز مواطن تفشي المرض الرئيسية في العاصمة طرابلس، وميناء مصراتة وبلدة سبها الصحراوية الجنوبية، وذلك رغم تأكيد إصابات في معظم المراكز السكانية الرئيسية الأخرى.

وستبدأ إجراءات العزل العام غدا الجمعة أول أيام عيد الأضحى لتستمر خمسة أيام على الأقل، وتمنع جميع التحركات خارج المنازل لما عدا شراء الضروريات وتحل تلك الإجراءات محل حظر للتجول من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وفرضت السلطات في بنغازي بشرق ليبيا، أيضا قيودا على الحركة، لكنها لم تعلن بعد فرض إجراءات عزل عام مع تأكيد عدد إصابات أقل هناك.

حكومة الوفاق الليبية طرابلس فيروس كورونا عزل صحي

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