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زعيم المعارضة الكندية يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

08:37 م الخميس 30 يوليه 2020
زعيم المعارضة الكندية يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

أندرو شير

أوتاوا - أ ش أ

هنأ زعيم المعارضة الكندية أندرو شير، اليوم الخميس، المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال شير - في بيان صدر من مكتبه - "يحتفل المسلمون في شتى أنحاء كندا بعيد الأضحى. وبالنيابة عن المحافظين الكنديين، أتقدم بأطيب تمنياتي لجميع المسلمين الكنديين من أجل احتفال مبارك. عيد مبارك"

وأعرب زعيم حزب المحافظين عن أمله في أن يحتفل المسلمون الكنديون غدا بمجموعات صغيرة وتبادل الهدايا والمشاركة في الفعاليات الاحتفالية عبر الإنترنت، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

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أندرو شير زعيم المعارضة الكندية عيد الأضحى

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