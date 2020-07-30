مقتل 18 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة بإقليم لوجار وسط أفغانستان

كابول - (د ب أ):

لقي 18 شخصا، على الأقل، حتفهم إثر انفجار سيارة مفخخة في إقليم لوجار بوسط أفغانستان اليوم الخميس، قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ساسة بالإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة العشرات.

ووقع الانفجار مساء اليوم بساحة مزدحمة في "بولي علم"، عاصمة الإقليم.

ويعتقد أن هناك نساء وأطفال بين القتلى.

وأسرعت حركة طالبان التي تنشط في الإقليم بنفي مسؤوليتها عن الانفجار.