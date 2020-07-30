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تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

08:35 م الخميس 30 يوليه 2020
تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

وزارة الدفاع التركية

انقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن التركية قامت "بتحييد" ثلاثة "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تحديد وجود "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني من خلال الاستطلاع والمراقبة في منطقة أفاشين باسيان بشمال العراق، وقد جرى تحييدهم من خلال عملية جوية، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان أن عمليات مكافحة الإرهاب ضد حزب العمال الكردستاني مستمرة بكل حزم.

وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للدلالة على استسلام الإرهابيين المعنيين أو قتلهم أو أسرهم.

وبحسب الأناضول، قتل حزب العمال الكردستاني في "حملته الإرهابية" ضد تركيا والتي بدأت قبل أكثر من 30 عامًا، 40 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال ورضع.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".

وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني العراق تركيا

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