مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود
(وكالات):
قامت مقاتلة روسية من طراز سو-27 بالتحليق فوق مياه البحر الأسود لاعتراض هدفين جويين كان يقتربان من الحدود الروسية، بحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "في الثلاثين من شهر يوليو، رصدت قوات الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود. وقد قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية بالتحليق لاعتراضهما".
ويشار إلى أن الطاقم اقترب من الهدفين وقام بالتعرف عليهما على أنهما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرة دورية من طراز" بوسيدون".
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