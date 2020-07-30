مكة المكرمة تحمي الحجاج من "كورونا" بمعقم "خالٍ من الكحول"

مكة المكرمة/ دبي - (د ب أ):

بدأت جمعية (هدية الحاج والمعتمر الخيرية) بالسعودية إهداء الحجاج معقمًا صحيًا خاليًا من الكحول، لضمان وقايتهم وحمايتهم من العدوى بالفيروسات خصوصا مع ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوزع الجمعية معقمًا معتمدًا من هيئة الدواء والغذاء السعودية، ومصنعًا بتقنية (مايكروسيف) التي تجعله يقضي على الفيروسات خلال 30 ثانية ولا يسبب أي أضرار للمستخدم، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة زوار بيت الله.

وقال المدير العام للجمعية منصور بن عامر العامر في بيان اليوم الخميس إن الجمعية حريصة دوما على الترحيب بالحجاج وتقديم الهدايا لهم، خصوصا ما يعينهم على أداء الفريضة بيسر ويحميهم من أي مخاطر، لا سيما المخاطر الصحية في ظل ظروف جائحة كورونا.

وذكر أن الجمعية توزع المعقمات على الحجاج، وأيضا القائمين على تنظيم مناسك الحج من مختلف الجهات لضمان حمايتهم من خطر الفيروسات.

من جانبها، قالت صفا القدومي مدير عام مجموعة (مايكروسيف)، ومقرها إمارة دبي، إن تقنية المعقم مايكروسيف حاصلة على إجازة من منظمة الغذاء والدواء الأميركية، وعلامة المطابقة الأوروبية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا، مشيرة إلى أن التعاون بين "مايكروسيف جروب" وجمعية هدية الحاج والمعتمر قائم منذ فترة طويلة، قبل جائحة كورونا، ويأتي هذا التعاون استمرارًا للمسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وحرصًا على المشاركة بما يخدم ضيوف مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين.

وذكرت صفا القدومي أن تقنية التعقيم لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة، ولا تسبب أي أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، وتستخدم عالميًا؛ لتعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف لقدرتها على القضاء على الفيروسات والجراثيم بشكل فعال، وتعتبر صديقة للبيئة.

وكانت جمعية هدية الحاج والمعتمر قد اعتمدت تقنية "مايكروسيف" لتعقيم وتطهير 250 مسجداً في مكة المكرمة، خلال الأسابيع الأخيرة، لقدرتها على تعقيم المنشآت وسجاد المساجد والقضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية.