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سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك

06:28 م الخميس 30 يوليه 2020
سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

القاهرة - أ ش أ

هنأ لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، الشعب المصري الصديق بالنيابة عن سفارة الصين، بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وأضاف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، اليوم الخميس - أن الشعبين المصري والصني يتكاتفان لمكافحة وباء (كوفيد -19) وأن التعاون في مختلف المجالات مستمر.

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سفير الصين عيد الأضحي توتير كوفيد -19

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