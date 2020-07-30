سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك
06:28 م الخميس 30 يوليه 2020
القاهرة - أ ش أ
هنأ لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، الشعب المصري الصديق بالنيابة عن سفارة الصين، بمناسبة عيد الأضحي المبارك.
وأضاف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، اليوم الخميس - أن الشعبين المصري والصني يتكاتفان لمكافحة وباء (كوفيد -19) وأن التعاون في مختلف المجالات مستمر.
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