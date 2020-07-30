سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك

القاهرة - أ ش أ

هنأ لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، الشعب المصري الصديق بالنيابة عن سفارة الصين، بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وأضاف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، اليوم الخميس - أن الشعبين المصري والصني يتكاتفان لمكافحة وباء (كوفيد -19) وأن التعاون في مختلف المجالات مستمر.