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تكبيرات عيد الأضحى تتعالى من برج خليفة الإماراتي

04:52 م الخميس 30 يوليه 2020
تكبيرات عيد الأضحى تتعالى من برج خليفة الإماراتي

برج خليفة الإماراتي

دبي- (د ب ا):

شهد برج خليفة في دبي الإماراتية، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم، عرضاً فنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تعالت من جنباته تكبيرات العيد وارتسمت على المبنى عبارات التهنئة.

وقال مسؤولون في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي إن العرض الذي بدأ الخميس سوف يستمر طوال أيام العيد ويختتم يوم الأحد المقبل.

وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن العرض الذي يقام للمرة الأولى، يهدف لإشاعة أجواء روحانية وإسعاد سكان دبي وضيوفها من السائحين من مختلف الجنسيات.

برج خليفة الإماراتي الإمارات عيد الأضحى

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