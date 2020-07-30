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أبوالغيط يجدد دعوته لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

04:13 م الخميس 30 يوليه 2020
أبوالغيط يجدد دعوته لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

القاهرة- أ ش أ:

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق رسمي وشامل لإيقاف القتال والأعمال العسكرية في البلاد، في إطار المفاوضات التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، الخميس، بأن أبوالغيط ناشد الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال أو تحركات عسكرية من شأنها تصعيد الوضع في الميدان أو إذكاء الصراع في البلاد، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والعمل بجدية من أجل استكمال المفاوضات القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للتوصل إلى اتفاق متكامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن أبوالغيط أعاد التأكيد بهذه المناسبة على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجدداً رفض وإدانة الجامعة العربية للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، مطالباً بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.

وشدد أبوالغيط على أنه لا يمكن لأي مسار سياسي يهدف إلى التوصل إلى تسوية وطنية خالصة ومتكاملة للوضع الليبي أن ينجح دون أن يتم وضع حد لهذه التدخلات الأجنبية والاستهداف الإقليمي لأمن واستقرار هذا البلد العربي المهم، مجدداً التزام الجامعة العربية بسيادة واستقلال الدولة الليبية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار دول الجوار الليبي العربية، والتصدي لكل ما يمس ويهدد الأمن القومي العربي.

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أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية ليبيا وقف اطلاق النار

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