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الكرملين: ننتظر توضيحًا بشأن مواطنينا الموقوفين في بيلاروس

04:07 م الخميس 30 يوليه 2020
الكرملين: ننتظر توضيحًا بشأن مواطنينا الموقوفين في بيلاروس

ديمتري بيسكوف

موسكو- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو تنتظر توضيحا من بيلاروس بشأن مواطنيها الذين أعلنت بيلاروس توقيفهم.

ونقلت وكالة "تاس" االروسية عن بيسكوف قوله :"عقد سفيرنا اليوم اجتماعا في وزارة الخارجية ومع زملائنا في مينسك. ونأمل أن نتلقى معلومات وافية بشأن ما حدث".

كانت بيلاروس أعلنت توقيف 32 روسيا، وقالت إنه يشتبه في أنهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي لزعزعة استقرار البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ديمتري بيسكوف موسكو الكرملين بيلاروس

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