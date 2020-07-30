أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

لأول مرة منذ شهرين.. السعودية تسجل أقل من 1.7 ألف إصابة يومية بكورونا

03:46 م الخميس 30 يوليه 2020
لأول مرة منذ شهرين.. السعودية تسجل أقل من 1.7 ألف إصابة يومية بكورونا

السعودية تسجل أقل من 1.7 ألف إصابة يومية بكورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل أقل من 1.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، للمرة الأولى منذ نهاية مايو.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة السعودية، الخميس، تم تسجيل 1629 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 274 ألفا و219 حالة.

فيما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2842حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2629 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 231 ألفا و 198 شخصا.

فيروس كورونا السعودية

الخبر التالى:

الكرملين: ننتظر توضيحًا بشأن مواطنينا الموقوفين في بيلاروس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب يُلمح لإمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020