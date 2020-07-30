لأول مرة منذ شهرين.. السعودية تسجل أقل من 1.7 ألف إصابة يومية بكورونا

السعودية تسجل أقل من 1.7 ألف إصابة يومية بكورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل أقل من 1.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، للمرة الأولى منذ نهاية مايو.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة السعودية، الخميس، تم تسجيل 1629 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 274 ألفا و219 حالة.

فيما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2842حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2629 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 231 ألفا و 198 شخصا.