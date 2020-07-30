وفاة أول رئيس تايواني محلي المولد

تايبيه- (د ب أ):

توفى لي تينج-هوي، أول رئيس تايواني محلي المولد، في وقت متأخر من الخميس في تايبيه.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن تينج-هوي توفى الساعة 07:24 مساء (11:24 بتوقيت جرينتش).

كان تينج-هوي يعالج في المستشفى منذ فبراير من الالتهاب الرئوي. ونُقل الرئيس الأسبق إلى مستشفى تايبيه فتيرانس العامة في فبراير بعدما اصيب بحالة اختناق خلال احتساء كوب من الحليب.

كان تينج-هوي، وهو من مواليد عام 1923، رئيسا لتايوان خلال الفترة من 1988 إلى 2000.