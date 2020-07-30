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وفاة أول رئيس تايواني محلي المولد

03:43 م الخميس 30 يوليه 2020
وفاة أول رئيس تايواني محلي المولد

لي تينج-هوي

تايبيه- (د ب أ):

توفى لي تينج-هوي، أول رئيس تايواني محلي المولد، في وقت متأخر من الخميس في تايبيه.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن تينج-هوي توفى الساعة 07:24 مساء (11:24 بتوقيت جرينتش).

كان تينج-هوي يعالج في المستشفى منذ فبراير من الالتهاب الرئوي. ونُقل الرئيس الأسبق إلى مستشفى تايبيه فتيرانس العامة في فبراير بعدما اصيب بحالة اختناق خلال احتساء كوب من الحليب.

كان تينج-هوي، وهو من مواليد عام 1923، رئيسا لتايوان خلال الفترة من 1988 إلى 2000.

لي تينج-هوي وفاة أول رئيس تايواني تايبيه

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