وفاة أول رئيس تايواني محلي المولد
تايبيه- (د ب أ):
توفى لي تينج-هوي، أول رئيس تايواني محلي المولد، في وقت متأخر من الخميس في تايبيه.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن تينج-هوي توفى الساعة 07:24 مساء (11:24 بتوقيت جرينتش).
كان تينج-هوي يعالج في المستشفى منذ فبراير من الالتهاب الرئوي. ونُقل الرئيس الأسبق إلى مستشفى تايبيه فتيرانس العامة في فبراير بعدما اصيب بحالة اختناق خلال احتساء كوب من الحليب.
كان تينج-هوي، وهو من مواليد عام 1923، رئيسا لتايوان خلال الفترة من 1988 إلى 2000.
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