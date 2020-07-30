ترامب يُلمح لإمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020
وكالات:
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة المُقررة في نوفمبر المُقبل، وذلك على خلفية جائحة فيروس كورونا المُستجد، مُبديًا معارضة الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد.
وحذر ترامب في تغريدة عبر تويتر من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى "انتخابات أقل دقة والأكثر احتيالا" في تاريخ الولايات المتحدة، وسيكون أمرًا مُحرجًا لأمريكا، متسائلا "هل ينبغي إرجاء الاقتراع حتى يتمكن الناس من التصويت على نحو مناسب وآمن؟".
With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020
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