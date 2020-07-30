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ترامب يُلمح لإمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

03:36 م الخميس 30 يوليه 2020
ترامب يُلمح لإمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

دونالد ترامب

وكالات:
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة المُقررة في نوفمبر المُقبل، وذلك على خلفية جائحة فيروس كورونا المُستجد، مُبديًا معارضة الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد.
وحذر ترامب في تغريدة عبر تويتر من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى "انتخابات أقل دقة والأكثر احتيالا" في تاريخ الولايات المتحدة، وسيكون أمرًا مُحرجًا لأمريكا، متسائلا "هل ينبغي إرجاء الاقتراع حتى يتمكن الناس من التصويت على نحو مناسب وآمن؟".

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