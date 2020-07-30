البرلمان الليبي: نحشد عربيا لطرد المستعمر التركي

بنغازي- أ ش أ:

قال فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، إن البرلمان الليبي يحشد عربي الآن لطرد المسعتمر التركي ومحاول الوصول لحل للأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف المريمي -في تصريحات خاصة لقناة "العربية. نت"- إن رئيس البرلمان الليبي ناقش في المغرب الأزمة الليبية وعرض مبادرته لحل الأزمة وكذلك إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين.

وأكد المريمي أيضا أن رئيس البرلمان ناقش أيضا الاعتداءات التركية، وتدفق المرتزقة والميليشيات المسلحة لقتال الشعب الليبي، وانتهاك سيادة البلاد.