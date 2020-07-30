تونس: سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

وكالات:

أسقط البرلمان التونسي، الخميس، لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك رغم تصويت 97 نائباً لصالحها، بعد جلسة استثنائية عاصفة.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم رئيس كتلة الإصلاح، حركة النهضة، بممارسة ضغوط على النواب لعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.

وامتنعت حركة النهضة وحزب الكرامة عن التصويت خلال الجلسة التي انطلقت قبل ساعات.

وفي تصريحات لإذاعة محلية، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إن التصويت السري سيحرر نواب البرلمان المقتنعين بضرورة إزاحة الغنوشي ويخلصهم من الحرج.

واختلف النواب حول طريقة التصويت؛ ففي حين دافع البعض عن إقامة "خلوة انتخابية" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام.

كما أشار بعضهم إلى وجود ما أسموه "عملية لعرقلة دخول النواب إلى البرلمان"، وهو ما نفاه رئيس الجلسة، الذي أكد أن التأخير في دخولهم يعود إلى الحضور الإعلامي الكبير أمام وداخل البرلمان.

وحذرت 3 كتل نيابية تونسية من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

جاءت هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب سوء إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائه في الخارج والذين من بينهم تركيا وقطر.