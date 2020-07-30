فيروس كورونا: تمديد فترة العزل الذاتي في إنجلترا من 7 إلى 10 أيام
لندن- (بي بي سي):
قررت السلطات في إنجلترا تمديد فترة العزل الذاتي للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا من 7 إلى 10 أيام.
وأعرب البروفيسور بيتر أوبينشو، خبير الطب التجريبي والمستشار العلمي للحكومة، عن تفهمه لرغبة الوزراء في زيادة فترة العزل الذاتي، مضيفًا أنه يمكن تحديد الحالات النادرة التي يبقى فيها الأشخاص قادرين على نقل العدوى لمدة تصل إلى 9 أيام، وبالتالي فإن 10 أيام ستكون هامشًا آمنًا.
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