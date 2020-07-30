"كمامات ومناديل معقمة ومِظلة".. طقم تعقيم هدية لكل حاج في حج 2020

وكالات:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتجهيز هدايا لحجاج بيت الله الحرام، وهي عبارة عن طقم تعقيم مكوّن من معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة صلاة ومظلة لكل حاج؛ وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، جهّزت الرئاسة محتويات الهدايا في أكياس مغلقة ومعقمة ومُعَدّة للاستخدام الواحد؛ وذلك حرصًا منها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم.

يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله الحرام متعلقات خاصة به.

ووصل إلى صعيد عرفات حوالي 10 آلاف حاج من داخل السعودية، لتأدية ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية احترازية فُرضت هذا العام بسب فيروس كورونا المُستجد.

وأظهرت صور بثها التلفزيون السعودي، الخميس، الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى جبل عرفات.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.