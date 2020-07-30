روحاني: نسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة كورونا

طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة انتشار كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"إننا نسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة انتشار فيروس كورونا ماعدا محافظتين في البلاد تتطلبان مزيدا من الجهود للسيطرة على الفيروس".

وأضاف روحاني أن "الأمور تتجه نحو تجاوز ذروة انتشار كورونا في البلاد بفضل جهود وتضحيات الكوادر الصحية والطبية" .

كان مساعد رئيس منظمة النظام الطبي في إيران علي فتاحي حث أمس المواطنين على الالتزام بالتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا من أجل تخفيف العبء على الأطقم الطبية.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق جعلت الناس يتوقفون عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاعات كبيرة في الوفيات والإصابات.

وحتى يوم أمس، سجلت إيران نحو 300 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 16 ألف حالة وفاة.