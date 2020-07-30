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للمرة الأولى.. إصابات كورونا بالهند تتخطى 50 ألفًا في 24 ساعة

10:03 ص الخميس 30 يوليه 2020
للمرة الأولى.. إصابات كورونا بالهند تتخطى 50 ألفًا في 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ما لايقل عن 52 ألف و123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الاصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في الهند مليون و584 ألف و 384 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 775 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 34 ألف و968 حالة.

فيروس كورونا وزارة الصحة الهندية الهند

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