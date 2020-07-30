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مقتل شخص وإصابة أكثر من 18 آخرين في انفجار باليابان

09:58 ص الخميس 30 يوليه 2020
مقتل شخص وإصابة أكثر من 18 آخرين في انفجار باليابان

مقتل شخص وإصابة أكثر من 18 آخرين في انفجار باليابا

طوكيو- (د ب ا):

تحقق السلطات اليابانية في واقعة انفجار حدث في مطعم بشمال شرق اليابان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، الخميس.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الشرطة المحلية ورجال الاطفاء إنه يعتقد أن الانفجار، الذي وقع في مطعم نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي ( 00:00 بتوقيت جرينتش) في مدينة كورياما ، على بعد 200 كيلومتر شمال شرق طوكيو، نجم عن تسرب غاز.

وقد طلبت الشرطة من السكان المجاورين للمطعم بإخلاء منازلهم بسبب تسرب محتمل للغاز.

وأفادت كيودو بأنه تم نقل جميع المصابين للمستشفيات، مضيفة أن اثنين منهم حالتهما خطيرة.

وقالت كيودو إن المطعم كان يخضع لأعمال تجديد، وكان من المقرر أن يتم افتتاحه غدا الجمعة.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة أن الانفجار كان قويا لدرجة أن بعض المباني المجاورة تضررت جزئيا وتحطمت نوافذها.

وقال مواطنون لهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية إنهم لم يسمعوا مثل صوت هذا الانفجار من قبل.

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