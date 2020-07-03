إصابات كورونا فى فلسطين تقترب من3700 والوفيات ترتفع إلى15 حالة

رام الله - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 15 حالة و3689 آلاف إصابة في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، عن تسجيل حالتي وفاة لسيدتين إحداهما مسنة من الخليل جنوب الضفة الغربية، والأخرى من القدس متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات بالمرض في فلسطين إلى 15 وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات نهار اليوم، العدد الأكبر منهم بواقع 165 في محافظة الخليل، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3689 منهم 637 حالة تعافي.

وبدأ فجر اليوم سريان قرار حكومي بإغلاق جميع محافظات الضفة الغربية لمدة خمسة أيام ومنع التنقل بينها ضمن إجراءات احترازية لمنع تزايد الإصابات بالفيروس، فيما كانت أعلنت الحكومة أنها أقرت عقوبات للمخالفين للإجراءات المتخذة.