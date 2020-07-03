"جاهزون عسكريا٠".. أول تعليق من الجيش الليبي على اتفاقية تركيا مع السراج

وكالات:

أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه جاهز عسكريا، مضيفا "نضع كل السيناريوهات المحتملة وجاهزون للعملية العسكرية".

وأضاف في تصريحات لفضائية الحدث، الجمعة "بنود اتفاق تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج مسّ بالسيادة وعدوان سافر".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، نفى توقيع اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية‎، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت الفضائية السعودية قالت إن وزير الدفاع التركيا ورئيس أركانه وقعا، الجمعة، اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا.

وقالت مصادر الفضائية السعودية، إن الاتفاقية تضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر.

وتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، بحسب المصادر.

كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه إلى طرابلس اليوم الجمعة.

وتسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها الأمني في ليبيا من خلال فرض خالد الشريف لتولي منصب رئاسة المخابرات في حكومة الوفاق لتصبح سيطرة تركيا كاملة على الملف الأمني.

وتبدو الحركةُ التركية على الخط الليبي ناشطة إلى حد بعيد، فبعد زيارة لوزير الخارجية التركي، والمعلومات عن إرسال أنقرة أسلحة ومعدات ثقيلة إلى طرابلس، هبط وزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس الأركان التركي في طرابلس في مهمة ذات طابع عسكري وأمني، وفق مصادر.