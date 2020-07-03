ارتفاع عدد مصابي كورونا داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين و767 ألفاً
واشنطن - أ ش أ
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة بلغ مليونين و767 ألفاً و669 شخصا على الأقل.
وأوضحت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أن حصيلة عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات الأمريكية وصل إلى 129 ألفاً و114 شخصا على الأقل.
وسجلت "جونز هوبكنز" اليوم 27 ألفاً و790 إصابة جديدة و374 وفاة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
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