إيطاليا تحجب 1700 موقع إلكتروني تنشر تعليمات لشن هجمات إرهابية وتصنيع أسلحة

روما - أ ش أ

حجبت شرطة إيطاليا مواقع إلكترونية اكتشفت أنها تستخدم لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية وتصنيع الأسلحة.

وذكرت الشرطة، التي تعنى بالأمن الإلكتروني، وفق ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الجمعة، أنه "كجزء من نشاط مقاومة الإرهاب على الإنترنت ومكافحته، أجرى رجال الشرطة والاتصالات عملية ضد المواد المنشورة حول هذا الشأن عبر الإنترنت بهدف إزالة جميع المحتويات من كتيبات توضيحية أو رقمية تستخدم لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وأضافت أن العملية تضمنت مشاركة وحدات متخصصة من المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب وممثلين عن 18 دولة، من بينها 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و5 دول من خارجه.

واستهدف النشاط محتويات منشورة عبر الإنترنت، تم إنشاؤها أو استخدامها للإيحاء بهجمات في سياق الإرهاب والتطرف والعدائية والفوضوية وارتكابها".