كورونا في العالم.. 11 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون شخص
08:43 م الجمعة 03 يوليه 2020
(وكالات):
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 11 مليونا، اليوم الجمعة، وفقا لإحصاء رويترز، في منعطف مهم آخر في تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الحالات أكثر من مثلي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا.
كورونا.. لحظة بلحظة
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