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البرازيل تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:37 م الجمعة 03 يوليه 2020
البرازيل تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

سجلت البرازيل 48 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تعد واحدة من أعلى الأرقام اليومية بالبلاد، التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابات بالفيروس.

ووفقا لبيانات رسمية تم نشرها الليلة الماضية ، توفي ما إجماله 1252 شخصا بالمرض خلال الفترة المذكورة.

وأكدت البرازيل إصابة حوالي 5ر1 مليون شخص في المجمل بفيروس كورونا، ووفاة 61 ألفا و884 شخصا، وهي أكثر من أي أرقام أعلنتها أى دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة.

ويقدر خبراء ومنظمات غير حكومية بأن العدد الحقيقي للعدوى قد يكون سبعة أمثال ذلك على الأقل، وأن يكون عدد المتوفين ضعف العدد على الأقل في بلد لا يجري سوى فحوصات قليلة على الإصابة بالفيروس.

وكان الرئيس جايير بولسونارو قد رفض في البداية تفشي الجائحة واعتبرها مجرد إنفلونزا، وشدد على ضرورة إعادة تنشيط الاقتصاد.

فيروس كورونا كوفيد 19 البرازيل

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