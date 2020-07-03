كندا تقرر تجميد صادرات الأسلحة الهامة ومعاهدة تسليم المطلوبين مع هونج كونج

واشنطن - ( د ب أ ):

قررت كندا وقف صفقات تصدير الأسلحة الهامة إلى هونج كونج كما جمدت العمل بمعاهدة تسليم المطلوبين معها وذلك فى أعقاب فرض الصين لقانونها الجديد للأمن الوطنى على الاقليم.

قال وزير الخارجية الكندى فرانسوا فيليب تشامبين اليوم الجمعة إن "سلعا حساسة" يتم تصديرها إلى هونج كونج، ستخضع لنفس القيود التى تفرض على السلع المتجهة الى بر الصين الرئيسى.

وذكر تشامبين في بيان إنه "تم سن هذا التشريع في عملية سرية دون مشاركة الهيئة التشريعية أو القضاء أو الشعب في هونج كونج، وفي انتهاك للالتزامات الدولية".

وأثار تطبيق القانون هذا الأسبوع في هونج كونج احتجاجات واعتقالات جديدة، وكذلك انتقادا دوليا .

وتواجه كندا بوجه خاص توترات دبلوماسية مع الصين.

وكانت كندا قد ألقت القبض على المديرة المالية لشركة هواوي منج وان تشو، وهي تواجه احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه اتهامات بالاحتيال وجرائم اقتصادية أخرى.