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كندا تعلق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج

07:24 م الجمعة 03 يوليه 2020
كندا تعلق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج

وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب-شامبين

أوتاوا - أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، إن أوتاوا ستعلق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج كجزء من حزمة ردود الفعل على قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على البلاد.
وقال شامبين، في بيان للخارجية، اليوم الجمعة - إن كندا ستتعامل أيضا مع السلع الحساسة التي يتم تصديرها إلى هونج كونج كما لو كانت مرسلة إلى الصين .. وهذا يعني حظرا صريحا على تداول بعض السلع ذات الصلة بالجيش هناك.
وفرضت الصين ضوابط جديدة صارمة على هونج كونج هذا الأسبوع، فيما وصفه شامبين بأنه انتهاك لفلسفة "دولة واحدة ونظامان" التي كان من المفترض أن تستمر 50 عاما بعد أن أعادت بريطانيا هونج كونج إلى الصين في عام 1997.
وتقول كندا إن مكانة هونج كونج في الاقتصاد العالمي كانت قائمة على هذا الوعد ويجب إعادة تقييمه.
وتأتي تحركات كندا بعد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لتشديد التجارة مع هونج كونج ووقف بيع المعدات العسكرية.

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كندا فرانسوا فيليب شامبين هونج كونج الصين

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