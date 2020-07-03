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‏الخارجية الليبية: تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع

06:40 م الجمعة 03 يوليه 2020
‏الخارجية الليبية: تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع

عبد الهادي إبراهيم الحويج

وكالات:
أكد وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج، أن تركيا ترسل البوارج والطائرات المسيرة لتأجيج الصراع في ليبيا.
وأضاف الحويج في تصريحات لفضائية العربية، أن ليبيا بحاجة لوقف النار وخصوصا بسبب تدخل تركيا‎.
‏وأوضح أن "تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع".
كان الحويج، أكد أن ليبيا تواجه تحديات مشتركة مع اليونان في العدوان التركي وإرسالها المرتزقة وتهديدها لأمن دول الجوار، منوها بالاتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وشن وزير الخارجية الليبي، هجوما عنيفا ضد المستعمر التركي، قائلا: "تركيا تغزو ليبيا وسنتخذ كل الإجراءات لمواجهة هذا العدوان".

عبد الهادي الحويج ليبيا تركيا اليونان

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