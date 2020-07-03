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مصر تدين استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية

05:37 م الجمعة 03 يوليه 2020
مصر تدين استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية، استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية.

وأكدت مصر -في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة- أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت مصر، في هذا الإطار، تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية تركيا العراق

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