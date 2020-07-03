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مسئول روسي: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ كان مخططا مسبقا

05:22 م الجمعة 03 يوليه 2020
مسئول روسي: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ كان مخططا مسبقا

ألكسندر فومين

موسكو - أ ش أ

اعتبر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كان مخططا مسبقا.

وردا على ما ذكره مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في مذكراته، بأن روسيا كانت تدعم وجهة النظر الأمريكية بشأن فقدان معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لأهميتها.. قال فومين "نحن نرى أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كان مخططا له مسبقا، والاتهامات الموجهة لروسيا بانتهاك المعاهدة لا أساس لها"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تم توقيعها من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في عام 1987، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000 و5500 كلم، ومداها القصير ما بين 500 و1000 كلم.

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ألكسندر فومين موسكو روسيا الصواريخ جون بولتون

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