العراق: تسجيل 102 حالات وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا
بغداد- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 56020 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 102 حالة وفاة.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 2262 حالة بعد تسجيل 102 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 29600 بعد تسجيل 1688 حالة شفاء اليوم ايضا.
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