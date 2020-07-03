أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

العراق: تسجيل 102 حالات وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا

04:30 م الجمعة 03 يوليه 2020
العراق: تسجيل 102 حالات وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 56020 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 102 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 2262 حالة بعد تسجيل 102 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 29600 بعد تسجيل 1688 حالة شفاء اليوم ايضا.

فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية العراق وفيات كورونا

الخبر التالى:

شعب اليابان: ما السر الذي يجعل اليابانيين نموذجا للصمود والمثابرة؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10829431

    عدد المصابين

  • 6048249

    عدد المتعافين

  • 519397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنان محمود جمعة داخل مستشفى بنها الجامعي