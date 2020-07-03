بندر بن سلطان : القذافي عرض علي تجنيد أشخاص لتغيير الحكم في الخليج

وكالات:

قال الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية وأمين عام مجلس أمنها الوطني سابقاً، وسفير الرياض الأشهر والأطول مدة زمنية لدى واشنطن، في حوار مع إندبندنت عربية، إن الرئيس الليبي الراحل مُعمر القذافي عرض عليه تجنيد أشخاص لتغيير الحكم في الخليج.

وقال الأمير بدر إنه في لحظة مفاجئة عرض عليه القذافي أمراً غريباً يرويه الأمير، نقل عنه قوله: "في الحقيقة، طرأت على بالي فكرة، أنت تعرف ما دام القادة العرب الموجودون الآن (على كراسيهم)، فلن تتحرر فلسطين، والاستعمار سيظل. لم أرد عليه، ثم قال: ولهذا نحتاج لأشخاص مثلك، وأنا مستعد أن أحتضنهم وأدربهم ونعمل خلايا سرية لقلب نظام الحكم وأفضل مكان نبدأ فيه هي دول الخليج. هل تعرف أحداً تثق به في دول الخليج؟ لأن أهم نقطة في الانقلابات هي السرية والثقة، وألا تزيد الخلايا، عن 5 أشخاص. قلت له نعم لدي أصدقاء كثر في الخليج، لكنني لم ألتق بهم منذ زمن، وأعطني مهلة أذهب للخليج وأجس النبض".

يكمل الأمير بندر، حسب الإندبندنت عربية،: "كنت أرد مستغرباً وساخراً، لكن القذافي كان جاداً بذلك، وطلب مني طريقة لدعوتهم وتهريبهم عن طريق مصر، وكان يعتريني الذهول. ثم قلت له: في السعودية عندي 5 أشخاص أعتقد أنني أثق فيهم وبهم. قال من هم؟ ثم أخذ القلم وبدأ يكتب: أولاً فهد بن عبدالعزيز، ثانياً عبدالله بن عبدالعزيز، ثالثا سلطان بن عبدالعزيز، رابعاً نايف بن عبدالعزيز، خامساً سلمان بن عبدالعزيز، وكان القذافي يكتب وكأنه في حالة تخدير. ثم انتبه ورفع رأسه وضحك وقال خبيث أنت خبيث".

شعر الأمير بالقلق، ثم حاول استغلال الفرصة لمفاتحة القذافي في موضوع لوكيربي قبل أن يفاتحه هو وقال : "رد القذافي علي وقال أنا مرتاح لك. ثم قلت له: الصراحة لا أرتاح أنا، لأنني كعربي متألم للحصار على ليبيا. فقال لي: ما سأقوله لك سر، ولا أريد أن يعرف عنه إلا الأمير عبدالله... اذا استطعت أريدك أن تلتقي توني بلير و بيل كلنتون، لترى ما هو الحد الأدنى أو الأقصى من الطلبات التي يمكن تلبيتها لإنهاء الحصار وخلافه".