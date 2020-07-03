سوريا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 328
دمشق - ( د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 328 .
وقالت الوزارة في بيان لها تقلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه " تم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 328 ".
وأضافت " تم تسجيل وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 ، كما تم تسجيل شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123 ".
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
71299
عدد المصابين
-
19288
عدد المتعافين
-
3120
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10829431
عدد المصابين
-
6048249
عدد المتعافين
-
519397
عدد الوفيات
إعلان