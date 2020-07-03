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الجزائر تستقبل رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

03:28 م الجمعة 03 يوليه 2020
الجزائر تستقبل رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

مطار هواري بومدين

الجزائر- أ ش أ

وصلت إلى مطار (هواري بومدين) بالجزائر العاصمة اليوم الجمعة، طائرة عسكرية جزائرية قادمة من فرنسا وعلى متنها رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبي ضد الاحتلال الفرنسي.

كان الرئيس عيد المجيد تبون في مقدمة مستقبلي الطائرة في المطار يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرفات حيث رافقت المقاتلات الجزائرية من طراز (سوخوي) الطائرة التي تحمل الرفات منذ دخولها المجال الجوي الجزائري، وقامت المقاتلات بدورتين فوق المطار لتحية الرئيس تبون.

واصطف حرس الشرف بالمخبر لتأدية التحية للرفاوشملت المراسم هبوط مظللين يحملون العلم الجزائري في أرض المطار، كما أطلقت المدفعية ٢١ طلقة واطلقت البحيرة الجزائرية ابواقها تحية للشهداء.

هذا المحتوى من

Asha
مطار هواري بومدين رفات الشهداء الجزائر الاحتلال الفرنسي

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