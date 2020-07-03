الأمن اللبناني يعتقل أحد المشتبه بهم في اغتصاب طفل سوري
بيروت- (بي بي سي):
قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في اغتصاب طفل سوري بالبقاع الغربي.
وأعلنت عن تورط ثمانية شبان في الحادثة بعدما كانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن عددهم ثلاثة.
وقعت الجريمة قبل سنتين، ولكن ظهور تسجيل فيديو نشر حديثا يوثق "المعاناة النفسية والجسدية" التي تعرّض لها الطفل، أعاد القضية إلى الواجهة.
ولم يستطع الطفل البوح بحقيقة ما حصل معه بسبب التهديد الذي تعرض له من المغتصبين، إلا أن خلافا وقع بينهم دفع أحدهم إلى نشر الفيديو.
وتحوّل الفيديو، الّذي يوثّق حادثة التحرش الجنسي والاغتصاب، إلى قضيّة رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق المستخدمون وسم #العداله_للطفل_السوري ، الذي كان من ضمن أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية.
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