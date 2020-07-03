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الكرملين: الرئيس الروسي يعمل باستمرار على تعزيز النظام السياسي للبلاد

01:49 م الجمعة 03 يوليه 2020
الكرملين: الرئيس الروسي يعمل باستمرار على تعزيز النظام السياسي للبلاد

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل باستمرار على تعزيز النظام السياسي لروسيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر من أولوياته.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "نرى أن عملية التحسين والترسيخ اللازم لتعزيز الدولة مستمرة، وكانت عملية تعديل الدستور خطوة مهمة للغاية في هذا الاتجاه".

وأضاف "حالة الدولة قبل 20 عاما كانت بحاجة لما هو أحسن، حيث كانت الدولة على حافة الانهيار، مشيرا إلى أن عملية تعزيز الدولة الروسية لا رجعة فيه". ومن جانبها، صادقت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا على نتائج التصويت العام على التعديلات الدستورية، والتي أيد فيها 77.99% من المصوتين هذه التعديلات.. وتتيح التعديلات للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024. ولا يستبعد مراقبون أن يستمر بوتين بموجب هذه التعديلات في الحكم حتى عام 2036.

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ديمتري بيسكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين التعديلات الدستورية روسيا

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