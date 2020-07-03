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كورونا في قطر: تسجيل 756 إصابة جديدة

01:48 م الجمعة 03 يوليه 2020
كورونا في قطر: تسجيل 756 إصابة جديدة

فيروس كورونا

الدوحة - ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافي 1986 من المرض وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 88583 حالة ، وسجلت 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مارفع عدد الوفيات إلى 121 حالة .

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 10 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 185 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد – 19 ) في قطر حوالي 372005 اشخاص ، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 9949 حالة .

فيروس كورونا كورونا في قطر وزارة الصحة القطرية الدوحة

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