ترامب يربط بين ارتفاع إصابات كورونا بزيادة عدد الاختبارات في الولايات المتحدة

وكالات:

أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الارتفاع الحاد في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في بلاده إلى الاختبارات الكبيرة والجيدة جدا، معتبرا ذلك أخبارا عظيمة.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بأعداد المصابين الجدد بعد أسابيع على خطوات رفع الحجر، حيث كسرت الأعداد 3 أرقام قياسية في آخر أسبوع مسجلة أمس 50 ألف إصابة بحسب إحصائيات "رويترز".

وقال ترامب في تغريدة: "الخبر الأفضل هو تراجع أعداد الوفيات ومعدلاتها وقدرة الشباب على التعافي السريع".