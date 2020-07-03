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ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ليرتفع الإجمالي إلى 891 إصابة

10:56 ص الجمعة 03 يوليه 2020
ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ليرتفع الإجمالي إلى 891 إصابة

ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

بنغازي- (أ ش أ):

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 891 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 224 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
ليبيا فيروس كورونا

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