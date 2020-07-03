ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ليرتفع الإجمالي إلى 891 إصابة
بنغازي- (أ ش أ):
سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 891 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 224 حالة.
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