أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مصادر عسكرية ليبية: صدور أوامر بالتعامل مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة

10:49 ص الجمعة 03 يوليه 2020
مصادر عسكرية ليبية: صدور أوامر بالتعامل مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة

الجيش الليبي

بنغازي- (أ ش أ):

ذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن القوات المسلحة في ليبيا تعزز دفاعاتها في سرت والجفرة، لمواجهة أي محاولات من القوات التابعة لحكومة "الوفاق" أو المرتزقة، للتقدم نحو المنطقتين، مشيرة إلى صدور تعليمات من قيادة الجيش الليبي بالتعامل المباشر مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة من غرب البلاد.

ولفتت المصادر - حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة - إلى نصب الجيش الليبي منظومة دفاع جوي متطورة في محيط سرت والجفرة، مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية إلى الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، والتي تقود التصعيد شرق المدينة، وتخطط للتقدم نحو مدينة سرت.

هذا المحتوى من

القوات المسلحة في ليبيا حكومة الوفاق الجيش الليبي الميليشيات المسلحة

الخبر التالى:

ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ليرتفع الإجمالي إلى 891 إصابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ناجون من كورونا يبلغون عن "آلام غامضة" بعد أشهر من التعافي