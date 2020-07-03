"كورونا" في إسبانيا: الإصابات أكثر من 250 ألفًا.. والوفيات تتجاوز 28 ألفًا

الإصابات أكثر من 250 ألفًا.. والوفيات تتجاوز 28 أ

مدريد- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 250 ألفًا، و103 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس بلغت 28 ألفًا، و368.

وأظهرت البيانات تعافى 150 ألفًا، و376 من المصابين حتى الآن.

ومر حتى الآن نحو 21 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.