أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مباحثات بين واشنطن وبرلين لسحب القوات الأمريكية من ألمانيا

12:26 ص الجمعة 03 يوليه 2020
مباحثات بين واشنطن وبرلين لسحب القوات الأمريكية من ألمانيا

ميركل وترامب

واشنطن/ برلين - (د ب أ):

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن الوزيرين اتفقا خلال المحادثات الهاتفية اليوم الخميس على أن الخطط الجديدة للولايات المتحدة "ترمي إلى تأمين ظهر الحلفاء وتعزيز عامل الردع وتقوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) بصفة عامة".

وأضافت الوزارة أن إسبر أكد مواصلة مهمة الولايات المتحدة في تدعيم التحالف عبر الأطلسي.

وذكرت الوزارة أن كرامب –كارينباور قالت بعد المحادثة: "إن الجنود الأمريكان في ألمانيا مرحب بهم جميعا وهم يخدمون بطبيعة الحال أيضا أمن الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، وأي شيء آخر يمكن مناقشته داخل الحلف".

وقال بيان الوزارة إن إسبر سيبلغ الكونجرس الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة عن الخطط الأمريكية، وسيتبع ذلك مشاورات مع أعضاء الحلف، خاصة ألمانيا.

وأوضحت الوزارة أن إسبر وكارينباور سيظلان على تواصل وثيق خلال الأسابيع المقبلة من أجل "مواصلة تطوير هذه الخطط".

مارك إسبر أنيجريت كرامب-كارنباور سحب القوات الأمريكية ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انهيار البطل.. مانشستر سيتي يفسد احتفالات ليفربول بهزيمة ثقيلة