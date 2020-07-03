مباحثات بين واشنطن وبرلين لسحب القوات الأمريكية من ألمانيا

واشنطن/ برلين - (د ب أ):

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن الوزيرين اتفقا خلال المحادثات الهاتفية اليوم الخميس على أن الخطط الجديدة للولايات المتحدة "ترمي إلى تأمين ظهر الحلفاء وتعزيز عامل الردع وتقوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) بصفة عامة".

وأضافت الوزارة أن إسبر أكد مواصلة مهمة الولايات المتحدة في تدعيم التحالف عبر الأطلسي.

وذكرت الوزارة أن كرامب –كارينباور قالت بعد المحادثة: "إن الجنود الأمريكان في ألمانيا مرحب بهم جميعا وهم يخدمون بطبيعة الحال أيضا أمن الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، وأي شيء آخر يمكن مناقشته داخل الحلف".

وقال بيان الوزارة إن إسبر سيبلغ الكونجرس الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة عن الخطط الأمريكية، وسيتبع ذلك مشاورات مع أعضاء الحلف، خاصة ألمانيا.

وأوضحت الوزارة أن إسبر وكارينباور سيظلان على تواصل وثيق خلال الأسابيع المقبلة من أجل "مواصلة تطوير هذه الخطط".