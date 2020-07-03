أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

زعيم كوريا الشمالية يعلن نجاح بلاده في تحجيم فيروس كورونا

12:17 ص الجمعة 03 يوليه 2020
زعيم كوريا الشمالية يعلن نجاح بلاده في تحجيم فيروس كورونا

كيم جونغ أون

وكالات:

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم، إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، ونقلت عنها روسيا اليوم، الجمعة أن كيم حذر من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا" في ما يتعلق بمكافحة الوباء ودعا للحفاظ على "أقصى درجات الحذر".

يشار إلى أن كوريا الشمالية سجلت أول إصابة بكورونا في فبراير، لتصبح الدولة 29 التي يظهر فيها هذا الفيروس، وذكرت وسائل إعلام إنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين، على الرغم من أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.

كيم جونغ أون فيروس كورونا كوريا الشمالية كوفيد 19

الخبر التالى:

مباحثات بين واشنطن وبرلين لسحب القوات الأمريكية من ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انهيار البطل.. مانشستر سيتي يفسد احتفالات ليفربول بهزيمة ثقيلة