زعيم كوريا الشمالية يعلن نجاح بلاده في تحجيم فيروس كورونا
وكالات:
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم، إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، ونقلت عنها روسيا اليوم، الجمعة أن كيم حذر من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا" في ما يتعلق بمكافحة الوباء ودعا للحفاظ على "أقصى درجات الحذر".
يشار إلى أن كوريا الشمالية سجلت أول إصابة بكورونا في فبراير، لتصبح الدولة 29 التي يظهر فيها هذا الفيروس، وذكرت وسائل إعلام إنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين، على الرغم من أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.
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