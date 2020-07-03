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تسمم أكثر من 3400 طالب ومدرس ياباني في مدارس مختلفة بطوكيو

12:10 ص الجمعة 03 يوليه 2020
تسمم أكثر من 3400 طالب ومدرس ياباني في مدارس مختلفة بطوكيو

تسمم أكثر من 3400 طالب ومدرس ياباني في مدارس مختلف

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات المحلية في طوكيو اليوم الخميس أن أكثر من 3400 من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية ومعلمين أصيبوا بالتسمم الغذائي في 15 مدرسة بالقرب من طوكيو بسبب وجبات الغداء المدرسية.

وقالت السلطات في بيان (نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية) إن الطلاب بدأوا يشكون من أعراض التسمم الغذائي مثل الإسهال وآلام البطن في 26 يونيو الماضي بعد أن تناولوا وجبات الغداء المدرسية بما في ذلك الدجاج المقلي وسلطة الأعشاب البحرية في مدارسهم في منطقة ياشيو بمحافظة سايتاما القريبة من العاصمة "طوكيو".

وخلصت نتائج التحقيق المعنية إلى أن التسمم الغذائي نتج عن تناول وجبات الغداء المدرسية التي قدمها مركز اعداد طعام وجبات الغداء، وأمرت حكومة المحافظة هذا المركز بتعليق استخدام مطابخه لمدة ثلاثة أيام.

ومع زيادة عدد الطلاب الذين يعانون من التسمم الغذائي، تغيب 377 طالبًا عن المدارس، على الرغم من عدم معاناة أي منهم من حالات خطيرة.فيما قررت لجنة التعليم المحلية إخطار الطلاب في 15 مدرسة بإحضار وجبات الغداء الخاصة بهم في الوقت الحالي، حتى بعد انتهاء فترة تعليق خدمات مركز اعداد وجبة الغداء المدرسي.

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اليابان طوكيو وجبات الغداء المدرسية تسمم غذائي

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